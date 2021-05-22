Мишустин: Россия занимается экспортом своих разработок в цифровизации налоговой системы

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Россия занимается экспортом своих разработок в области цифровизации фискальной системы. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, обращаясь в режиме видеосвязи к студентам и школьникам - участникам просветительского марафона "Новое знание".

Премьер рассказал молодым людям, как ему в жизни пригодились знания и широкий кругозор, в том числе во время работы в Федеральной налоговой службе (ФНС). По его словам, знания из различных областей науки, понимание некоторых технологий помогли модернизировать фискальную систему.

"Сейчас многие страны обращаются к России с просьбами помочь им построить аналогичные системы администрирования. И мы занимаемся уже экспортом российских разработок", - заявил он.

Премьер указал, что "очень важно узнавать о новых подходах и технологиях раньше других". "Сегодня такие понятия как клиентоцентричность, интернет вещей, облачные решения, дата-центры, большие данные, клиентский путь и многие другие у всех на слуху. Но совсем недавно это были новейшие решения, не слишком распространенные, а от того еще более интересные", - отметил Мишустин.

По его словам, в ФНС понимали, что это технологии будущего и начали внедрять их первыми, использовать в разработках для налоговой системы на пять-семь лет раньше, чем о них становилось широко известно, что позволило добиться успеха.

Технологии и жизнь

Мишустин привел в пример несколько технологических решений, которые в свое время внедрила ФНС для облегчения процедур уплаты налогов. Он рассказал про онлайн-кассы, работающие сейчас в любом магазине. Через них мгновенно передаются сведения о выручке, получаемой торговой точкой, а с чека в магазине можно отсканировать QR-код, получить его цифровую копию и проверить подлинность.

Еще один пример - дата-центры, которые сегодня используются для обработки всей информации, поступающей в службу. "Это нужно не только для контроля за конкретными торговыми точками, но прежде всего для предоставления услуг гражданам. Анализ огромного массива больших данных позволяет получить наиболее актуальные и точные сведения о состоянии нашей экономики", - пояснил Мишустин.

Больше всего современных решений ведомство, по словам премьера, задействовало, развивая сервисы для самозанятых, в том числе при разработке мобильного приложения, которое использует, в частности, технологии сканирования и биометрического распознания образов, больших данных, платформенных решений и так далее. ФНС внедрила туда и специальный открытый API-интерфейс, с помощью которого банки и компании могут интегрировать функционал приложения "Мой налог" в свои программные продукты и сервисы. "Подобного никто в мире не делал", - подчеркнул Мишустин.

Основная цель при разработке решений для самозанятых состояла в том, чтобы людям было проще и удобнее платить налоги, указал Мишустин, добавив, что аналогичным образом создавалось и мобильное приложение, и сервис - личный кабинет налогоплательщика на портале ФНС. "Важно было избавить человека от необходимости посещать налоговые инспекции, чтобы получить информацию для уплаты, в частности, имущественных налогов. Потом надо было еще сходить в банк, чтобы их оплатить, а сегодня все это в прошлом. Надо было создать систему, которая позволила бы делать это даже лежа на диване в любой точке мира. Эта разработка дала возможность оплачивать налоги не только с дивана, но и с борта Международной космической станции", - заявил глава кабмина.

Мишустин рассказал, что космонавт Павел Виноградов "это сделал очень просто". "Мы просто дали ему соответствующий пароль. Поскольку там есть интернет, он все это сделал за 15 минут", - добавил он.

Резюмируя, Мишустин обратил внимание студентов и школьников на то, что все успешные современные решения рождаются на стыке использования многих технологий.