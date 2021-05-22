В Росатоме рассчитывают обеспечить круглогодичную навигацию по Северному морскому пути

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мая. /ТАСС/. Круглогодичная навигация по Северному морскому пути (СМП) будет обеспечена уже в этом десятилетии. Об этом сообщил глава Росатома Алексей Лихачев на форуме "Новое знание" в ходе лекции "Технологическое лидерство атомной энергетики".

"Мы уверены, что обеспечим во второй половине 20-х годов круглогодичное использование Северного морского пути. Сейчас строятся соответствующие ледоколы. Первые флагманские мы уже получили", - сказал он, напомнив, что осенью прошлого года в эксплуатацию был сдан головной ледокол проекта 22220 - "Арктика" мощностью 60 МВт.

Глава "Новатэка" Леонид Михельсон на встрече в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным в середине мая сообщил, что компания обсуждает с Росатомом и Росатомфлотом начало круглогодичной навигации по Северному морскому пути уже с 2023 года.

Серия принципиально новых атомных судов проекта 22220, созданных для решения стратегических задач по освоению и развитию Арктики, обеспечит круглогодичную навигацию в западном районе Арктики, что позволит достигнуть необходимого уровня грузоперевозок по Северному морскому пути. Уникальная двухосадочная конструкция позволяет использовать атомоходы проекта 22220 как в глубокой воде, так и в устьях полярных рек. Это преимущество делает судно универсальным и увеличивает географию его эксплуатации.

Первый серийный ледокол проекта 22220 - "Сибирь" - планируется сдать в эксплуатацию к осени 2021 года. Второе судно проекта - ледокол "Урал" - намечено ввести в эксплуатацию к октябрю 2022 года. К настоящему времени на Балтийском заводе также заложены третий и четвертый серийные ледоколы проекта 22220 - "Якутия" и "Чукотка". Их ввод в эксплуатацию запланирован на 2024 год и на 2026 год соответственно.

Также ранее сообщалось, что госкорпорация "Росатом" надеется в 2025 году законтрактовать строительство еще двух универсальных атомных ледоколов проекта 22220 с учетом головного ледокола "Арктика", введенного в эксплуатацию осенью 2020 года, количество ледоколов этого проекта может достичь семи.