Эксперт полагает, что беспилотные авто в ближайшие 10 лет не заменят водителей грузовиков

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мая. /ТАСС/. Главный конструктор инновационных автомобилей "Камаз" Сергей Назаренко считает, что беспилотные машины в ближайшие 10 лет не заменят обычных водителей при грузоперевозках. Такое мнение он высказал в субботу на площадке форума "Новое знание" в Нижнем Новгороде.

"Не секрет, что сейчас водителей и дальнобойщиков просто не хватает. Жуткий дефицит водителей, в России любую транспортную компанию спросите. <…> Высказываются опасения, что роботы вытеснят людей, однозначно в ближайшие 10 лет это не грозит, потому что сейчас жуткий дефицит уже водителей-профессионалов", - сказал Назаренко.

По его словам, роботы будут лишь покрывать дефицит отрасли. "По-настоящему заменить водителей - процесс очень-очень небыстрый", - добавил конструктор.

Он при этом отметил, что отрасль в целом созрела для таких изменений. "Сама отрасль созрела, чтобы грузовые автомобили, которые возят продукты питания и любые другие грузы, шла по пути автономности", - добавил Назаренко.

Марафон "Новое знание" проходит с 20 по 22 мая в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Каждый город представляет одно из направлений просветительской деятельности (история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии). В программе мероприятия запланировано более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов.