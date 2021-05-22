Алиханов сообщил, что преференции ОЭЗ повысили интерес IT-компаний к Калининграду

КАЛИНИНГРАД, 22 мая. /ТАСС/. Снижение порога необходимых инвестиций для компаний в сфере информационных технологий для регистрации в качестве резидентов особой экономической зоны Калининградской области до 1 млн рублей стимулировал рост интереса IT-компаний к региону. Об этом сообщил на площадке просветительского марафона "Новое знание" в Калининграде губернатор области Антон Алиханов.

"После перезагрузки режима особой экономической зоны [в Калининградской области], который произошел у нас в 2018 году, для, например, компаний IT-сектора, тех, кто занимается R&D (исследования и развитие), в общем в принципе наукой и разработками, порог для инвестиций, для того, чтобы получить льготы особой зоны, стал миллион рублей. Был минимум 150 млн рублей, мы опустили этот порог до 1 млн рублей. Мы увидели неплохой интерес со стороны IT-компаний, около 30 из них зарегистрировались уже в регионе", - сказал Алиханов.

На фоне общего дефицита специалистов в этой сфере в целом по стране региональные власти разработали программу по содействию в переезде соответствующих кадров в регион, с компенсацией компаниям переезда их сотрудников в область, но, как отметил Алиханов, ограничения, связанные с пандемией, показали, что и этого недостаточно, поскольку такие специалисты могут работать онлайн из любой точки мира.

"Мы как регион понимаем, что кадры, научные кадры, высокообразованные люди, они являются, наверное, главной точкой конкуренции, борьбы различных компаний, поэтому мы готовы помогать компаниям, которые приходят в регион, в работе с нашими вузами, помогая финансово приобретать необходимую инфраструктуру для того, чтобы они здесь могли на нашей базе учить или переобучать своих сотрудников", - сказал он.

Алиханов обратил внимание на важность взаимодействия науки, вузов и бизнеса, в том числе малого и среднего в целом. Это, например, касается и практически ориентированных исследований в вузах. "Мы уже приняли ряд решений финансовых, что мы формируем специальные фонды, которые будут помогать малым компаниям, молодым ученым нашим, и это создаст для них окно возможностей, мы на уровне региона сможем помочь ребятам с их разработками, ну и, соответственно, постепенно трансформироваться из исследователей в том числе и в высокотехнологичных предпринимателей, которые за счет своих знаний и научных разработок могут зарабатывать серьезные деньги", - сказал он.

О марафоне

Марафон "Новое знание" проходит с 20 по 22 мая в Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Каждый город представляет одно из направлений просветительской деятельности: история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии. В программе мероприятия запланировано более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов.