Кириенко призвал обеспечивать постоянный диалог интернет-сообщества и власти

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко призвал обеспечивать постоянное общение между интернет-индустрией и государством.

"Сам факт такого постоянного диалога будет означать серьезный рост значимости IT-сферы в жизни страны, повысит статус специалистов данной сферы. В этой связи важно определить роли всех участников - государства, государственных институтов развития, бизнеса, общественных организаций и непосредственно самих IT-специалистов", - сказал Кириенко в субботу в ходе 25-го юбилейного Российского интернет-форума (РИФ).

Он отметил, что необходимо учитывать реальные потребности IT-специалистов, получать от них обратную связь и оперативно реагировать на существующие проблемы отрасли.

По словам директора РАЭК Сергея Плуготаренко на Российском интернет-форуме неоднократно поднимался вопрос о создании некого профессионального сообщества IT-специалистов. По его словам, необходимо обеспечить IT-специалистам осознание того, что их увидели, описать их как востребованное сообщество, донести до населения страны информацию, что данная отрасль - перспективное направление для развития России, также нужно определить некие преференции, которые могут получать IT-специалисты за реализацию "цифровых побед" в реальной жизни. "Мы сгенерировали и предложили концепцию им (IT-сообществу - прим. ТАСС) <...>, назвали это Russian Digital Union <...>, мы постулировали, что это могло бы быть неким движением, но обязательно неоформленным как официальное юрлицо или движение, а самое главное, чтобы у него была цифровая платформа", - пояснил в беседе с ТАСС Плуготаренко.

Он добавил, что на данный момент РАЭК собрал все предложения от IT-специалистов, в ближайшее время будет обсуждаться, на какой именно платформе это можно запустить.

По словам главы Минцифры Максута Шадаева, власть заинтересована в том, чтобы при разработке тех или иных инициатив был диалог с большим числом представителей отрасли, объединенных в группы или сообщества.

О форуме

Российский интернет-форум проходит с 19 по 22 мая в Подмосковье. Форум объединил насыщенную конференционную программу, в которой участвуют более 300 спикеров из топ-компаний Рунета, выставку и фестиваль. Организатором РИФ выступает Ассоциация электронных коммуникаций. Форум проходит при поддержке Министерства связи, цифрового развития и массовых коммуникаций РФ.