Объем госсредств на создание контента в интернете увеличат с 3 до 10 млрд рублей

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Государство намерено увеличить объем средств, которые будут направлены в рамках проекта Института развития интернета (ИРИ) на создание контента в интернете, с 3 до 10 млрд рублей. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко в субботу в ходе 25-го юбилейного Российского интернет-форума (РИФ).

"С прошлого года впервые появился проект в рамках Института развития интернета, когда государство выделило 3 млрд рублей на то, чтобы соинвестировать проекты по созданию русскоязычного контента в аудиовизуальных сервисах. У нас сейчас принято решение о том, что этот объем увеличивается до 10 млрд рублей", - сказал Кириенко.

Он отметил, что необходимо развивать систему софинансирования, когда в одни и те же проекты будут вкладываться и коммерческие игроки, и государство.

Институт развития интернета выступает оператором конкурса на создание позитивного интернет-контента для молодежи с 2020 года. Финансирование проектов-победителей осуществляется в рамках федерального проекта "Цифровая культура" национального проекта "Культура".

РИФ проходит с 19 по 22 мая в Подмосковье. Форум объединил насыщенную конференционную программу, в которой участвуют более 300 спикеров из топ-компаний Рунета, выставку и фестиваль. Организатором РИФ выступает Ассоциация электронных коммуникаций. Форум проходит при поддержке Министерства связи, цифрового развития и массовых коммуникаций РФ.