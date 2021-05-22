Карачаево-Черкесия и Дагестан будут сотрудничать в развитии экономики и культуры

ЧЕРКЕССК, 22 мая. /ТАСС/. Соглашения о сотрудничестве подписаны между районами Дагестана и Карачаево-Черкесии. Согласно документам, регионы будут совместно развивать экономику, туризм и культуру, сообщил в субботу ТАСС заместитель мэра Карачаевского городского округа Азрет Караев.

"В рамках празднования 100-летия со дня образования КЧР и Дагестана между Карачаевским городским округом во главе с мэром Альбертом Дотдаевым подписаны соглашения о дружбе и сотрудничестве с городом Дербентом, Казбековским районом, Левашинским районом Дагестана. Стороны договорились о содействии развитию экономики, строительства и транспорта, образования и науки, культуры, физической культуры, спорта и туризма в республиках", - рассказал Караев.

По его словам, в рамках соглашений будет также происходить обмен опытом в различных сферах, в том числе по развитию курортов. Глубочайший каньон Европы - Сулакский каньон, который находится в Дагестане, планируется развивать по типу "Домбая" и "Теберды" в Карачаево-Черкесии. Также курорты республик планируют программу обмена для отдыха детей-сирот и детей из малоимущих семей.

"С различной интенсивностью в течение последних 15 лет эти побратимские связи сохранялись, сейчас мы решили возобновить эти отношения в более активном темпе. В ближайшее время планируются ответные поездки делегаций из Дагестана в Карачаево-Черкесию", - отметил Караев.

Карачаево-Черкесская автономная область была образована 12 января 1922 года. В 1991 году ее преобразовали в Карачаево-Черкесскую Советскую Социалистическую Республику в составе РСФСР. Нынешнее название регион получил в декабре 1992 года.

20 января 1921 г. был принят декрет об образовании Дагестанской Автономной Советской Социалистической Республики, 24 мая 1991 г. регион переименован в Дагестанскую Советскую Социалистическую Республику, с 1993 г. - Республика Дагестан.