Орешкин заявил, что Россия продолжит стимулировать спрос через процентные ставки

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Россия продолжит регулировать совокупный спрос через процентные ставки. Об этом сообщил помощник президента РФ Максим Орешкин, выступая на марафоне "Новое знание".

"Сейчас в России стандартная модель для тех же США 20-30-летней давности - регулирование совокупного спроса через процентные ставки, она будет сохраняться", - отметил Орешкин.

В конце апреля Банк России уже второй раз подряд в 2021 году повысил ключевую ставку, теперь сразу на 50 базисных пунктов - до 5% годовых.