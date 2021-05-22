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Орешкин заявил, что Россия продолжит стимулировать спрос через процентные ставки

В конце апреля Банк России уже второй раз подряд в 2021 году повысил ключевую ставку

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Россия продолжит регулировать совокупный спрос через процентные ставки. Об этом сообщил помощник президента РФ Максим Орешкин, выступая на марафоне "Новое знание".

"Сейчас в России стандартная модель для тех же США 20-30-летней давности - регулирование совокупного спроса через процентные ставки, она будет сохраняться", - отметил Орешкин.

В конце апреля Банк России уже второй раз подряд в 2021 году повысил ключевую ставку, теперь сразу на 50 базисных пунктов - до 5% годовых.

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РоссияОрешкин, Максим Станиславович
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