Жителям сел Ставрополья с начала года выдали 1,2 млрд рублей льготных кредитов

ПЯТИГОРСК, 23 мая. /ТАСС/. Льготную сельскую ипотеку на общую сумму 1,2 млрд рублей с начала 2021 года получили более 700 семей Ставрополья. Объем выданных кредитов уже на 9% превышает показатели 2020 года, сообщили журналистам в пресс-службе краевого министерства сельского хозяйства.

"С начала 2021 года выдано 712 кредитов на сумму 1,2 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего подано 3 495 заявок на сумму 6,8 млрд рублей.

Оформить кредит по льготной ставке от 0,1% до 3% годовых можно на покупку земельного участка и строительство на нем жилья, квартиры в новостройке, готового частного дома, а также на строительство жилья на имеющемся участке. Первоначальный взнос - 10%. Максимальный срок кредита - 25 лет.

В 2020 году, по данным пресс-службы, по этой программе жилищные займы получили 615 проживающих на селе семей на общую сумму 1,1 млрд рублей.