Кабмин утвердил правила предоставления субсидий на проведение хакатонов

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил правила предоставления субсидий на проведение конкурсов среди молодых специалистов в рамках федерального проекта "Искусственный интеллект", на которые планируется направить 985 млн рублей , сообщила в воскресенье пресс-служба кабмина.

"В рамках федерального проекта "Искусственный интеллект" до 2024 года на проведение хакатонов и лекций планируется направить 985 млн рублей, включая внебюджетное финансирование в размере 283 млн рублей", - говорится в сообщении.

Согласно утвержденным Михаилом Мишустиным правилам, выделенные субсидии могут быть затрачены на подготовку самих этих лекций и конкурсов, а также на выплаты призерам и победителям, закупку программного обеспечения и другие необходимые цели.

Уточняется, что в России планируется провести более 100 соревнований (хакатонов) и лекций по практическому применению искусственного интеллекта. При этом до 2024 года в каждом регионе страны должно пройти не менее одной лекции и регионального хакатона, не менее семи международных хакатонов необходимо провести в целом по стране, а также не менее трех на уровне каждого федерального округа.

Предполагается, что на данных мероприятиях молодые специалисты, объединяясь в команды, будут разрабатывать решения поставленных организаторами бизнес-задач или социальных проблем с применением технологий искусственного интеллекта.

"По итогам соревнований отбираются и награждаются команды, которые смогли предложить наиболее качественное решение. Лучшие решения, представленные на таких мероприятиях, впоследствии могут быть применены на практике, - отмечается в сообщении. - Проведение хакатонов позволит выявить команды, предлагающие инновационные решения в сфере ИИ, ускорить внедрение новых технологий и простимулировать процесс цифровой трансформации экономики".