Зона инноваций в Санья на Хайнане создала на своей территории первый государственный НИИ

ХАЙКОУ /Китай/, 23 мая. /ТАСС/. Инновационная зона "Ячжоувань" в городе Санья на южном побережье острова Хайнань объявила о создании первого на ее территории государственного НИИ - Научно-исследовательского центра селекции растений при Китайской академии сельского хозяйства (КАСХ). Об этом сообщила газета " Санья жибао ".

По сведениям издания, новая организация займется повышением качества семян, молекулярным моделированием и созданием новых сортов растений. На церемонии основания этого научного центра присутствовали глава КАСХ Тан Хуацзюнь и секретарь парткома Санья Чжоу Хунбо.

Как уточнили местные власти, данный объект создан в соответствии с важной стратегической программой Центрального комитета Коммунистической партии Китая по развитию селекции на юге страны. Он должен сыграть ключевую роль в образовании "ценной государственной научно-технической платформы в области сельского хозяйства", о необходимости формирования которой три года назад заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

Согласно правительственному плану, новый НИИ должен стимулировать развитие на Хайнане т. н. селекционной Кремниевой долины, которая в национальном масштабе будет обеспечивать спрос аграрных хозяйств в семенах и станет частью проекта, предусматривающего не только проведение исследований для выращивания высококачественной сельхозпродукции, но и активное международное научно-техническое сотрудничество, включая коммерциализацию изобретений.

Хайнань играет ключевую роль в китайской программе семеноводства. Селекционные проекты, осуществляемые на территории провинции, ежегодно привлекают внимание нескольких сот научно-исследовательских организаций, ведущих вузов и предприятий. В них участвуют тысячи специалистов из различных регионов Китая, а также из других стран.

Согласно планам правительства КНР, на острове в ближайшие годы должен быть создан развитый научно-производственный комплекс, способный стимулировать интенсивное развитие сельского хозяйства всей страны. Предполагается, что благодаря объектам, расположенным на территории инновационной зоны "Ячжоувань", власти смогут существенно усилить продовольственную безопасность Китая.