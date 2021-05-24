В аэропорту "Якутск" началась реконструкция взлетно-посадочной полосы

ТАСС, 24 мая. Рабочие начали реконструкцию взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту "Якутск". На период проведение ремонта он продолжит работать в штатном режиме, сообщается в понедельник на сайте аэропорта.

"С 24 мая на строительно-монтажные работы закрыт участок полосы длиной 625 м. Аэропорт продолжит работать в штатном режиме с рабочим участком полосы 1 628 м. На расписание рейсов внутри республики реконструкция не повлияет", - говорится в сообщении.

Авиационное сообщение продолжают обеспечивать авиакомпании "Якутия", "Алроса", "Сибирь/S7", "Ираэро" и "Уральские авиалинии", они выполняют рейсы на воздушных судах типов Boeing-737-700, Embraer-170 LR, Sukhoi Superjet 100 и Airbus 319.

"Работы также не повлияют на сборы и тарифы на аэропортовое, наземное и прочее обслуживание, включая терминальную обработку груза", - отмечается в сообщении.

В 2021 году строительно-монтажные работы на ВПП аэропорта "Якутск" планируется выполнить до октября. С октября 2021 года аэропорт "Якутск" начнет эксплуатировать взлетно-посадочную полосу с полной длиной 3 400 м (активный участок 3 250 м).