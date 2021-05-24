Матвиенко: развитие кузбасского "Шерегеша" даст кумулятивный экономический эффект

КЕМЕРОВО, 24 мая. /ТАСС/. Инвестиционные вложения в развитие горнолыжного курорта "Шерегеш" в Кемеровской области дадут кумулятивный экономический эффект и послужат продвижению региона, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"И если будут реализованы (а я уверена, что будут реализованы) эти планы - и новый аэропорт на горнолыжном курорте, новые гостиницы, новые условия для размещения, - это огромный экономический даст эффект, кумулятивный эффект. Это продвижение региона и это решение общероссийских задач, на что нацеливает президент, - активное развитие внутрироссийского туризма", - сказала Матвиенко журналистам в ходе выездной сессии Евразийского женского форума в Кемерове.

Она отметила, что власти Кузбасса ставят амбициозные планы - сделать горнолыжный курорт "Шерегеш" одним из лучших в мире. "И это не просто декларация, уже побит рекорд - 2 млн горнолыжников посетили "Шерегеш" [в зимнем сезоне 2020-2021 годов]", - подчеркнула Матвиенко.

Шерегеш является одним из самых популярных горнолыжных курортов в Сибири. На его территории работают более 80 гостиниц, доступны 26 горнолыжных трасс общей протяженностью более 50 км и 18 подъемников. Развитие курорта включено в программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года, утвержденную в начале марта премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Она предусматривает 3,2 млрд рублей из бюджета на реализацию инфраструктурных проектов в Шерегеше - строительство дорог, модернизацию коммунальных сетей.

К 2025 году в развитие курорта также планируется привлечь не менее 8,45 млрд рублей частных инвестиций. Предполагается строительство семи трех-, пятизвездочных гостиниц, комплекса апартаментов общим фондом более 1 тыс. номеров, первого в Шерегеше детского лагеря, сноутюбинга. Также запланирован запуск самой скоростной канатной дороги в России. К 2024 году около курорта должны построить аэропорт. Ожидается, что развитие курорта позволит создать дополнительно почти 1,7 тыс. новых рабочих мест в несырьевом секторе и разместить больше туристов. В минувшем горнолыжном сезоне Шерегеш принял более 2 млн отдыхающих, установив рекорд по посещаемости за всю свою историю.

Выездная сессия Евразийского женского форума проходит в Кемерове 24-25 мая. Участниками стали гости практически из всех регионов РФ. Также среди участников - представители 15 зарубежных стран. Представители восьми из них приехали в Кузбасс, остальные подключатся к трансляции по видео-конференц-связи. На дискуссионных площадках и пленарных заседаниях будут подняты темы женского здоровья, диспансеризации, охраны труда, безопасности, экологии, волонтерства.