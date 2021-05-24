Российский фонд развития информационных технологий расширит компетенции

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) расширит компетенции и сменит менеджмент, сообщили в пресс-службе фонда.

"Минцифры России и ВЭБ.РФ проводят реформирование Российского фонда развития информационных технологий в соответствии с поручением председателя правительства Михаила Мишустина (об оптимизации институтов развития - прим. ТАСС). Наблюдательный совет под руководством министра цифрового развития Максута Шадаева принял решение о смене генерального директора и одобрил новые стратегические направления деятельности фонда", - говорится в сообщении РФРИТ.

Отмечается, что помимо грантовой поддержки разработки и внедрения российских цифровых решений у фонда появятся три новых направления деятельности: обеспечение реализации мер поддержки и подготовка новых инициатив совместно с ИТ-отраслью, развитие направления Open Source разработки, а также обеспечение выхода российских цифровых решений на глобальный рынок.

"Для реализации экспорта российских цифровых решений РФРИТ будут переданы функции планируемого к ликвидации фонда "Росинфокоминвест". В рамках федерального проекта "Цифровые технологии" на период до 2024 года РФРИТ будут направлены 20,5 млрд рублей на грантовую поддержку разработки и внедрения российских цифровых решений и 7 млрд рублей на возмещение затрат по использованию российского программного обеспечения (ПО) малым и средним бизнесом", - поясняют в фонде.

Осуществлять руководство фондом будет Александр Павлов, ранее занимавший должность советника министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и курировавший направление международных отношений и экспорта российских цифровых решений.

"РФРИТ занимает важную роль в экосистеме Группы "ВЭБ.РФ" и инструментов, обеспечивающих комплексную и бесшовную поддержку бизнес-инициатив: от небольших стартапов до крупных индустриальных проектов. Фонд одним из первых заявил об амбициозных планах по оптимизации и появлении новых направлений деятельности. Мы рассчитываем, что синергия Группы "ВЭБ.РФ", Минцифры России, фонда и его нового менеджмента позволят раскрыть потенциал отечественной IT-индустрии и усилит ее конкурентные позиции на рынках других стран", - цитирует пресс-служба слова первого заместителя председателя государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Николая Цехомского.

РФРИТ - оператор государственной поддержки разработки и внедрения российских цифровых решений, осуществляемой Минцифры России в рамках федерального проекта "Цифровые технологии" национальной программы "Цифровая экономика". Фонд входит в Группу "ВЭБ.РФ", деятельность которой направлена на достижение национальных целей развития.