Зеленский подписал один из ключевых законов для внедрения рынка земли на Украине

КИЕВ, 24 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о дерегуляции и управлении в сфере земельных отношений. Документ является одним из последних ключевых в рамках земельной реформы. Подписание состоялось в понедельник в прямом эфире в ходе форума "Украина 30. Земля".

"Закон №2194 - это закон, который до основания меняет землеустройство нашего государства и который называют земельной конституцией. Закон, который забирает у кабинетного чиновника функцию оформлять право на землю, которую он никогда даже в своей жизни не видел. Который окончательно возвращает общинам право распоряжаться своими землями. Который закрепляет, что покупать и продавать землю могут исключительно украинцы. Закон, который с большой радостью я тут и сейчас хочу подписать", - заявил Зеленский перед подписанием.

Он напомнил, что ранее этот закон был принят Верховной радой. Кроме него, добавил президент, недавно также был принят закон о земельных аукционах, которым внедряются электронные торги для покупки и продажи земли. Зеленский также напомнил, что 31 марта 2020 года парламентом был утвержден закон о внедрении оборота земель, который стал первым шагом в рамках земельной реформы, после чего принимались и другие сопутствующие законодательные инициативы.

Глава государства в ходе выступления заявил, что внедрение рынка земли позволит Украине побороть теневой рынок в этой сфере, в рамках которого "землю легко покупали, очень легко продавали, собирали урожай и зарабатывали миллионы без уплаты налогов и официального трудоустройства, а также социальных гарантий для людей". За предыдущие годы, по словам Зеленского, "было незаконно присвоено около 5 млн га государственных земель Украины".

Земельная реформа на Украине началась в прошлом году, когда Верховная рада отменила мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения. Парламент 31 марта 2020 года принял закон о продаже и покупке земли на Украине. Документ предусматривает, что сначала начнутся продажи паев, которые принадлежат частным собственникам. В первые два года действия закона государственные и коммунальные земли продаваться не будут. Из-за массовых протестов аграриев и возражений ряда политиков в принятом документе исключена первоначально предложенная норма о допуске иностранцев к покупке земли и сокращена возможность концентрации земли в одних руках с 200 тыс. га до 100 га. На принятии этого закона настаивал МВФ: без этого документа фонд отказывался давать Украине кредит. Закон вступает в силу 1 июля 2021 года.

22 мая партия бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко "Батькивщина" объявила о создании рабочей группы для инициирования референдума по вопросу запрета продажи сельскохозяйственной земли частным лицам.