Минтруд подготовил проект о субсидировании найма для выпускников 2020 года

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Министерство труда и социальной защиты России подготовило проект о субсидировании найма выпускников. Проект постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов в понедельник.

"В настоящее время работодатели не заинтересованы брать на работу выпускников образовательных организаций, так как за этим последует увеличение расходов работодателя на адаптацию выпускников на первом рабочем месте. По состоянию на 1 апреля 2021 года на регистрационном учете в органах службы занятости состояло 15,1 тыс. безработных выпускников образовательных организаций, что составляет 1,4% от общей численности безработных (1 748,3 тыс. человек), и больше на 31,2%, чем на 1 апреля 2020 года (10,4 тыс. человек). В I квартале 2021 года признано безработными 5,1 тыс. выпускников образовательных организаций", - говорится в документе.

Согласно проекту, в этой связи целесообразно расширить категорию безработных граждан - участников вышеуказанных мероприятий безработными гражданами, завершившими в 2020 году обучение по основным образовательным программам высшего образования и среднего профессионального образования.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщал, что Минтруд предложил распространить субсидирование занятости на выпускников 2020 года, которые встали или встанут на учет уже после 1 января 2021 года.