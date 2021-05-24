"Газпром нефть" разработала цифровую систему автоматического распределения нефти

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. "Газпром нефть" разработала цифровую систему, которая будет автоматически распределять нефть по наиболее эффективным каналам реализации. Об этом в интервью агентству Energy Intelligence сказал директор дирекции логистики и операций с нефтью "Газпром нефти" Вадим Симдякин.

"Эта новая система анализирует все данные и автоматически распределяет нефть по наиболее эффективным каналам реализации с учетом нетбэков, затрат на логистику и других факторов. Она обрабатывает огромный массив данных и быстро принимает решение", - сказал он.

Симдякин отметил, что вручную проводить такую работу невозможно - при изменении одного параметра необходимо учитывать множество других изменений, и на это ушло бы куда большее количество времени.

"Пока система только тестируется, но, когда мы ее начнем применять более широко, она может быть использована нашими партнерами, которые непосредственно участвуют в транспортировке нашей нефти и нефтепродуктов", - указал он.

"Капитан" для арктической нефти

Компания также совершенствует свою цифровую систему арктической логистики "Капитан", сообщил Симдякин. "Газпром нефть", по его словам, в настоящее время тестирует систему оценки состояния льдов, чтобы иметь возможность более эффективно выбирать маршруты для танкеров.

"Затраты на маршруте со льдом толщиной 1,2 м и затраты на маршруте, где нет льда, принципиально отличаются друг от друга. В эту систему сейчас уже подгружаются данные со спутников, датчиков, с судов и с помощью нейросетей и искусственного интеллекта система уже с большой точностью предсказывает состояние льда и с учетом этого прокладывает оптимальный маршрут для капитана. Сегодня этот модуль по трекингу льда находится в тестовом режиме", - добавил он.

Симдякин отметил, что благодаря системе "Капитан," компания в прошлом году сократила удельные затраты на вывоз арктической нефти примерно на 12% год к году, а оптимизация расходов составила почти миллиард рублей.