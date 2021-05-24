После обновления программы "Сфера" инвестиции примерно поровну разделены с частниками

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Роскосмос взял повышенные обязательства по бюджету программы "Сфера", при этом сейчас соотношение между частными и государственными инвестициями в программе поделено практически поровну. Об этом сообщил журналистам в понедельник исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

"Нас попросили взять на себя повышенное обязательство по бюджету, мы сейчас сбалансировали примерно 50 на 50 бюджет/внебюджет. Но это тоже крайне амбициозно", - отметил Блошенко.

По словам исполнительного директора Роскосмоса, сейчас есть не все подтвержденные объемы внебюджетных инвестиций. Остальные госкорпорация планирует привлечь после создания спутников-демонстраторов.

О программе "Сфера" президент России Владимир Путин рассказал на прямой линии 7 июня 2018 года. Тогда он отметил, что РФ планирует запустить более 600 спутников связи и дистанционного зондирования Земли. В декабре 2020 года источник сообщил ТАСС, что работы на 2021 год уже определены, а доработанная по замечаниям Минфина России программа создания многоспутниковой группировки "Сфера" будет направлена в правительство РФ на утверждение в первом полугодии 2021 года.

Ранее Блошенко сообщил ТАСС, что головные исполнители приступили к работам по программе "Сфера". По его словам, сейчас проходят процедуры по доведению бюджетного финансирования и заключению контрактов.