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ОМК предложил строителям применять металлопрокат более высоких классов для снижения затрат

Использование металлоконструкций из высокопрочных марок стали снизит металлоемкость проектов в среднем на 30-50%, подсчитали в компании

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Объединенная металлургическая компания (ОМК) предложила строительным компаниям варианты по снижению затрат на металлоконструкции до 35% за счет использования металлопроката более высоких классов прочности, говорится в сообщении ОМК.

"Объединенная металлургическая компания предложила строительным компаниям возможность снизить затраты на металлоконструкции в среднем на 35% за счет использования металлопроката более высоких классов прочности. Предложение направили в адрес всех некоммерческих партнерств согласно реестра НОСТРОЙ - саморегулируемых организаций (СРО) России, членами которых являются более 95 тысяч строительных компаний", - сказано в сообщении.

Так, согласно расчетам ОМК, использование металлоконструкций из высокопрочных марок стали снизит металлоемкость проектов в среднем на 30-50%, и при этом позволит соблюсти действующие нормативы и сохранить все эксплуатационные характеристики будущих зданий. Также это позволит сократить общую массу конструкций и уменьшить нагрузки на фундамент, сэкономить на их транспортировке, сборке и установке.

"В сравнении с конструкциями из металла низких классов прочности, традиционно используемыми в стальном строительстве, это снизит затраты на металлоконструкции для проекта в среднем на треть", - отмечает компания.

"Наше комплексное решение по снижению металлоемкости с сохранением всех эксплуатационных характеристик зданий важно в условиях текущего роста цен на металл, который негативно сказывается на проектах предприятий строительной отрасли, особенно малых и средних", - сказал руководитель "ОМК Стальной спектр" Роман Рыбалов, слова которого приводятся в сообщении.

В конце 2020 года ряд застройщиков в РФ пожаловались на рост стоимости металлопроката, что способствовало росту себестоимости строительства на фоне введения госпрограммы льготной ипотеки по ставке до 6,5%.

О компании

ОМК выпускает трубы различного назначения, железнодорожные колеса, листовой прокат, соединительные детали трубопроводов, трубопроводную арматуру и рессоры. В составе ОМК шесть предприятий металлургической отрасли и сеть вагоноремонтных депо.

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