Эксперты: число DDoS-атак на телекомкомпании в РФ на майских праздниках выросло на 277%

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Число DDoS-атак на телекоммуникационные компании в РФ на майских праздниках в 2021 году выросло на 277% по сравнению с данными за аналогичный период 2020 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании StormWall, поставщика услуг информационной безопасности.

"Эксперты StormWall зафиксировали взрывной рост DDoS-атак на майских праздниках. Общее количество DDoS-атак на онлайн-ресурсы российских компаний с 1 по 10 мая увеличилось на 59% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года <...> Наиболее атакуемыми отраслями оказались телекоммуникационная сфера, e-commerce и сфера развлечений. Количество DDoS-атак на телекоммуникационные компании с 1 по 10 мая выросло на 277% по сравнению с тем же временным промежутком 2020 года", - сообщили в компании.

Рост DDoS атак на компании из сегмента e-commerce на майских праздниках составил 36%, а рост DDoS-атак на сферу развлечений составил 47% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Эксперты связывают столь серьезный рост по сравнению с прошлым годом с тем, что в условиях экономического спада и снижения реальных доходов населения резко увеличилось количество киберпреступников.

"За счет появления более мощных атак средняя мощность DDoS-атаки на майских праздниках возросла в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а пиковая доходила до 1 Тбит/с. Самыми распространенными типами DDoS-атак были атаки по протоколу http, что составило 36,92% от всех атак за время майских праздников, атаки по протоколу tcp - 35,96%, а также атаки по протоколу udp - 27,21%", - пояснили в StormWall.