Unilever не планирует останавливать производство мороженого в РФ после введения маркировки

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Компания Unilever не планирует останавливать производство мороженого в РФ после введения его обязательной маркировки с 1 июня 2021 года, а также не намерена сокращать персонал в связи с этим. Об этом ТАСС сообщил руководитель отдела по взаимодействию с органами государственной власти Unilever в России, Украине и Беларуси Артем Брижицкий.

"Unilever не планирует останавливать производство, но мы предполагаем, что процесс будет замедлен из-за ряда причин, вызванных сжатыми сроками внедрения маркировки", - сказал он.

Брижицкий также отметил, что первый этап внедрения маркировки не повлечет за собой сокращения персонала. "Вполне возможно, что даже придется набирать дополнительный персонал, но это станет понятно только после запуска нового оборудования", - считает он. Брижицкий пояснил, что Unilever и другие игроки рынка находятся в условиях сжатых сроков внедрения маркировки и не готовы к ней на 100%. Это связано с изначальной задержкой доставки и установки импортного оборудования, а также доработками со стороны интегратора.

Планируется, что новое оборудование начнет устанавливаться на производственные линии компании в Туле и Омске только в конце мая, а все пуско-наладочные работы завершатся 1 июля. Брижицкий сообщил о том, что Unilever начала работу по подготовке к запуску проекта обязательной маркировки мороженого на производственных площадках в Омске и Туле еще в сентябре 2020 года. С ноября 2020 года компания стала участником эксперимента проводимого ЦРПТ для трех производственных линий в Омске, однако она до сих пор продолжает сталкиваться со сложностями при нанесении кода.

"На наш взгляд, наиболее эффективным решением проблемы могло бы стать смещение сроков введения маркировки. Unilever не выступает против маркировки продукции как таковой, а обозначает трудность соблюдения всех требований в такой короткий срок. По нашим расчетам, дополнительные шесть месяцев могли бы значительно улучшить ситуацию", - считают в Unilever.

18 мая Минпромторг РФ призвал производителей молочной продукции поторопиться с размещением заказов по печати кодов и сообщил о том, что переноса сроков маркировки не будет.

Unilever - один из мировых лидеров по производству товаров повседневного спроса с ежегодным объемом продаж около 170 млрд единиц продукции. В России Unilever представлен с 1992 года. Общий объем инвестиций Unilever в российскую экономику в настоящее время превышает 205 млрд рублей, а численность сотрудников компании в России насчитывает около 4 тыс. человек. Выпуск продукции Unilever на территории России осуществляется на базе четырех производственных кластеров: пищевой продукции и мороженого в Тульской области, чая, косметической продукции и бытовой химии в Санкт-Петербурге, косметической продукции в Екатеринбурге, а также мороженого в Омске.