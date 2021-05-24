Ульяновская область в 2020 года показала наименьшее административное давление на бизнес

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Ульяновская область и Удмуртия сохранили лидерство в индексе административного давления на бизнес по итогам 2020 года, показав наилучшие результаты среди других регионов России. Об этом говорится в индексе, который представлен в понедельник на Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей в Москве, передает корреспондент ТАСС.

"Второй раз на первых местах Ульяновская область и Удмуртия", - сказал советник бизнес-омбудсмена РФ, руководитель Института экономики роста им. Столыпина Антон Свириденко, представляя индекс. На третьей позиции - Адыгея, далее следуют Калужская, Тюменская области, Алтайский край, Кировская область, Краснодарский край, Башкортостан и Калмыкия.

В индексе административного давления на бизнес за 2019 год первые три места с наилучшей ситуацией занимали Ульяновская область, Удмуртия и Карелия. В конце рейтинга были Иркутская область, Дагестан и Кабардино-Балкария.

За расчет в индексе берутся такие показатели, как доля предупреждений от общего числа наказаний, доля предпринимателей, подвергнутых контролю и надзору, и доля штрафов, наложенных без проведения проверок.

Москва улучшила позиции

Российская столица за год улучшила свои позиции и переместилась в индексе с 42-го на 13-е место. Как сказала ТАСС уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева, "основная заслуга такой высокой позиции в том, что работа по решению системных вопросов и по сбору большого количества от предпринимателей экосистемой уполномоченного позволяет вовремя выявлять узкие места и в рамках правового поля договариваться с теми или иными органами контрольно-надзорной деятельности".

По ее словам, большую роль играет "открытость" таких органов к диалогу с бизнесом. "Я после пандемии заметила, что все органы власти, в том числе контрольно-надзорной деятельности, стали более открытыми, стали больше слышать бизнес. Они вовремя реагируют и не "кошмарят" бизнес, а ищут пути решения", - отметила Минеева.

О конференции

Всероссийская конференция уполномоченных по защите прав предпринимателей проходит 24-25 мая в Москве в 15-й раз. В ходе нее участники обсудят новый закон о государственном и муниципальном контроле, затронут вопросы таможенного регулирования, обязательной маркировки товаров и другие темы. Также ожидается обсуждение основных положений предстоящего доклада бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова главе государства Владимиру Путину.