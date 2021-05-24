"Роснано" планирует поддерживать развивающие технологии deep tech стартапов

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. "Роснано" планирует оказывать приоритетную поддержку стартапам, которые развиваются в сфере deep tech с характерным для нее длительным процессом исследований и разработок, но на выходе дающей прорывные технологии. Об этом сообщил старший управляющий директор УК "Роснано" Алексей Тихонов в ходе международной конференции Startup Village 2021 в понедельник.

К deep tech традиционно относят разработки, характеризующиеся научной и технологической новизной, глобальностью решаемых проблем, но при этом и сложных в коммерциализации. Например, это разработки в области искусственного интеллекта, различных видов микросхем, а также робототехники, полупроводников, получения новых материалов и др.

"Группа "Роснано" имеет богатый опыт создания технологических стартапов: с участием Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) их создано более 800. Сегодня наша цель - поддерживать стартапы с уклоном в технологии deep tech, способные изменить привычные отрасли или создать новые. Первоочередной задачей для нас является коммерциализация технологий, поэтому мы отталкиваемся прежде всего от запроса конечных потребителей", - сказал Тихонов, слова которого приводит пресс-служба "Роснано".

На Startup Village "Роснано" представило 10 компаний из инвестиционного портфеля сети наноцентров ФИОП. В частности, это стартап "СитиСад", который производит микрофермы для выращивания зелени. По словам директора компании "СитиСад" Владимира Свинаренко, продукт производится без использования удобрений: производительность достигается за счет тщательно подобранного микроклимата - температуры, освещения, поддержания влажности.

"Основной секрет в использовании японского метода - выращивание на мембране с нанопорами, обеспечивающими подачу воды в количестве, необходимом для роста растений, но при этом корни растений остаются абсолютно сухими. Выращенную за неделю зелень можно сразу класть в тарелку, она полностью готова к употреблению. Ее даже мыть не надо. Этим мы отличаемся от всех других решений на рынке. Мы даем абсолютно здоровый, чистый урожай", - цитирует пресс-служба Свинаренко.

Кроме того, на Startup Village были представлены система электронных ценников на базе e-ink дисплеев ElTag, разработчик спецодежды "АрктикТекс", технологическая компания по производству антиобледенительных и теплоизоляционных покрытий "ЖНФ", проектировщик медицинских изделий для 3D-печати CML AT Medical и другие.

О конференции

Международная конференция Startup Village 2021, организаторами которой являются фонд "Сколково" и ВЭБ.РФ при поддержке Роскосмоса, проходит 24-25 мая. Форум приурочен к юбилею полета Юрия Гагарина в космос. Startup Village, которая в этом году проходит в девятый раз, традиционно выступает площадкой обсуждения трендов и идей, в котором участвуют основатели стартапов, успешные бизнесмены, инвесторы, крупные технологические корпорации и представители власти.

В группу "Роснано" входят акционерное общество "Роснано", общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Роснано" и Фонд инфраструктурных и образовательных программ. Благодаря инвестициям группы "Роснано" работает 138 предприятий и R&D центров в 37 регионах России.