Россия может продлить нулевые ввозные пошлины на мальков лососевых рыб до конца 2024 года

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле предложила продлить нулевые ввозные пошлины в РФ на мальков лососевых рыб до конца 2024 года, а также снизить ставки на импорт мякоти апельсина с 11% до 5,5% на три года, сообщило Минэкономразвития РФ.

"Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле предложила продлить срок действия нулевых ставок ввозных таможенных пошлин на молодь форели и лосося до 31 декабря 2024 года. В настоящее время льгота действует до 28 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.

Замглавы Минэкономразвития РФ Владимир Ильичев, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что сохранение нулевых ставок на молодь выращиваемой рыбы поможет нарастить объем отечественной рыбы лососевых пород на продовольственном рынке. "Эта мера позволит реализовать инвестиционные планы наших предприятий и решить одну из задач обеспечения продовольственной безопасности страны", - сказал он.

Продление нулевой пошлины будет стимулировать развитие предприятий аквакультуры, занимающихся товарным выращиванием, за счет чего вырастут налоговые отчисления компаний, указывается в сообщении Минэкономразвития.

"Лососеводство - наиболее перспективное направление товарной аквакультуры, с 2013 года объемы производства лососевых выросли почти в три раза и достигли 116 тыс. тонн в 2020 году. Это приблизительно тот же объем, который мы до введения санкций импортировали из Норвегии. Дальнейшее развитие рынка требует качественного рыбопосадочного материала, так как в России это сегмент только формируется", - сказал руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, слова которого приводятся в сообщении.

О пошлинах на мякоть апельсина

"Кроме того, подкомиссия предложила снизить ставки ввозной таможенной пошлины на апельсиновую мякоть для соковой продукции с 11% до 5,5% сроком на три года. Мера направлена на сдерживание роста розничных цен на соки, а также наращивание объемов роста экспорта российской продукции", - сообщило министерство.

Отечественные предприятия соковой отрасли сегодня инвестируют в развитие и модернизацию производства для выпуска на внутренний и зарубежный рынки конкурентоспособной продукции как по качеству, так и по цене, отметило Минэкономразвития. Снижение ввозной пошлины, в том числе поможет выполнить цели национального проекта "Международная кооперация и экспорт", добавили в министерстве.