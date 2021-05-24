Дивиденды "Транснефти" за 2020 год могут составить 9,224 тыс. рублей на акцию

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Совет директоров "Транснефти" на заседании 24 мая рекомендовал акционерам на годовом собрании утвердить дивиденды за 2020 году в размере 9,224 тыс. рублей на обыкновенную и привилегированную акции. Об этом говорится в сообщении компании.

Всего на дивиденды за 2020 году компания планирует направить 66 млрд 869,97 млн рублей, из которых 65,065 млрд рублей - чистая прибыль "Транснефти" за прошлый год, 1,805 млрд рублей - нераспределенная прибыль прошлых лет.

Дивиденды "Транснефти" за 2019 году составили 11,6 тыс. рублей на акцию. Таким образом, выплаты за 2020 году могут снизиться на 20,5% по сравнению с дивидендами за 2019 год.

Реестр на получение дивидендов закрывается на двадцатый день с даты принятия решения о выплате дивидендов годовым собранием акционеров ПАО "Транснефть". Дата годового собрания акционеров пока не утверждена.

Чистая прибыль "Транснефти" по МСФО в 2020 году составила 133 млрд рублей. Таким образом, "Транснефть" может направить на дивиденды за прошлый год 50% от консолидированной прибыли группы за 2020 год.

О компании

"Транснефть" - российская транспортная монополия, оператор магистральных нефтепроводов России. Государству принадлежит 78,1% уставного капитала "Транснефти", или 100% голосующих акций.