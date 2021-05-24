Калинин предложил отдать регионам часть акцизных доходов для борьбы с нелегальным табаком

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Президент "Опоры России" Александр Калинин предложил передать регионам часть доходов от акцизов с табака для ликвидации в стране нелегального сбыта табачной продукции. Об этом он сообщил в понедельник на слушаниях в Общественной палате РФ.

"На наш взгляд, часть акцизов могла бы поступать в региональные бюджеты - от табака. Тогда бы и орган контроля - региональные власти - они бы больше уделяли внимания выявлению нелегальных сетей по реализации табака на территории особенно сопредельных регионов", - сказал Калинин.

По его словам, федеральный бюджет от этого не пострадает. Если резко сократить поступление в страну нелегального табака, то "фактически и федеральный бюджет получит те же, может быть и большие, деньги, и дополнительно получит региональная власть дополнительные поступления", полагает глава "Опоры России". В России серьезно повысили акцизы на сигареты, однако у таких партнеров РФ, как Казахстан, Белоруссия и Киргизия они в разы ниже. Калинин считает, что возможность получения нелегальным бизнесом сверхприбыли от завоза в страну немаркированного табака, прежде всего из стран Евразийского экономического сотрудничества, ежегодно растет.

"Мы видим, и это не наша цифра, что уже по самым скромным подсчетам доля поступающего неотмаркированного табака, нелегального, из сопредельных государств достигает 15%. А может быть, в ряде приграничных регионов и больше", - сказал Калинин.

По его мнению, в криминальные схемы втягивается микробизнес. Бюджет, по оценкам бизнес-объединения, уже теряет с акцизов порядка 300 млрд рублей. Калинин предложил начать диалог по гармонизации акцизов в Белоруссии, Казахстане и России. Однако он уточнил, что "наши коллеги сопротивляются", не желая поднимать акцизы так же резко, как в РФ. По мнению Калинина, нужно также усилить правоохранительную работу, прежде всего на таможенных постах.

"И еще раз - пересмотреть все-таки форматы работы для микробизнеса. Прежде всего, яркий пример - это ларьки "Союзпечати", чтобы покупатель не провоцировался купить товар из-под полы, а мог это сделать на форматах микроторговли. Всегда, если легальный бизнес - большой, его искусственно не сдерживать, он всегда победит нелегальный бизнес <...> Возможность легально продавать эту продукцию в микроформатах априори задавит формируемые сегодня очень серьезные криминальные сети по сбыту нелегального табака", - сказал он.