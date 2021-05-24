Премьер-министры России и Белоруссии провели переговоры

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в ходе телефонного разговора условились провести переговоры на заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств в Минске, которое пройдет 27-28 мая. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе российского правительства.

"Михаил Мишустин и Роман Головченко условились провести переговоры в ходе предстоящего 27-28 мая 2021 года в Минске заседания Совета глав правительств Содружества Независимых Государств", - говорится в сообщении.

Главы правительств также обсудили актуальные вопросы российско-белорусского сотрудничества и интеграции в Союзном государстве.