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Премьер-министры России и Белоруссии провели переговоры

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в ходе телефонного разговора условились провести переговоры на заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств в Минске, которое пройдет 27-28 мая. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе российского правительства.

"Михаил Мишустин и Роман Головченко условились провести переговоры в ходе предстоящего 27-28 мая 2021 года в Минске заседания Совета глав правительств Содружества Независимых Государств", - говорится в сообщении.

Главы правительств также обсудили актуальные вопросы российско-белорусского сотрудничества и интеграции в Союзном государстве.

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