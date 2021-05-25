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В Казахстане приняли закон для снижения долговой нагрузки на граждан

Документ, в частности, предусматривает усиление защиты прав потребителей финансовых услуг

НУР-СУЛТАН, 25 мая. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал во вторник закон, направленный на недопущение дальнейшего роста закредитованности граждан республики. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Соответствующий законопроект ранее инициировали депутаты Мажилиса (нижней палаты парламента) для разработки норм по снижению долговой нагрузки на граждан и обеспечению оптимальных темпов роста кредитования.

Документ, в частности, предусматривает усиление защиты прав потребителей финансовых услуг, совершенствование деятельности коллекторских агентств, а также реабилитацию заемщиков, имевших проблемные займы. Кроме того, предполагается принятие дополнительных мер регулирования микрофинансовой деятельности и контроля превышения ставок по кредитам.

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