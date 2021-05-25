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Пандемия COVID-19

Hyundai Motor приостановила работу завода в Индии

Решение было принято после того, как двое рабочих оказались инфицированы, а часть персонала объявила забастовку

СЕУЛ, 25 мая. /ТАСС/. Крупнейший южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor приостановил работу своего завода в штате Тамилнад на юге Индии с 25 по 29 мая из-за распространения коронавирусной инфекции. Как сообщила во вторник компания, решение было принято после того, как двое рабочих оказались инфицированы, а часть персонала объявила забастовку, опасаясь дальнейшего распространения заболевания.

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Тамилнад - один из наиболее пострадавших от пандемии штатов Индии. В период с 10 по 23 мая там зарегистрировано более 460 тыс. случаев заражения.

Остальные зарубежные заводы Hyundai Motor продолжают работать, несмотря на сохраняющуюся нехватку полупроводников. Компания имеет семь заводов в Южной Корее и еще десять за границей: четыре в Китае и по одному в США, Чехии, Турции, России, Индии и Бразилии. Их общие мощности позволяют производить 5,5 млн автомобилей в год.

Теги
ИндияРеспублика КореяПандемия COVID-19
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