Объем акцизов на российскую винодельческую продукцию в I квартале упал на 36,2%

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Объем акцизов на винодельческую продукцию, произведенную в РФ, в I квартале 2021 года снизился на 36,2% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года и составил 2,4 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении Национального союза защиты прав потребителей.

"Акцизы на винодельческую продукцию, производимую на территории Российской Федерации - 2,4 млрд рублей (63,8% от уровня января - марта 2020 года)", - отмечается в сообщении.

Акцизы на пиво российского производства за отчетный период выросли на 14,3%, до 34,2 млрд рублей, на сидр, пуаре и медовуху - на 26,5%, до 360,8 млн рублей. По данным союза, объем акцизов на спиртные напитки с объемной долей этилового спирта до 9% включительно увеличился на 43,2% и достиг 670,8 млн рублей, акцизы на спиртные напитки с объемной долей этилового спирта выше 9% выросли на 8,5%, до 48,1 млрд рублей. Акцизы на этиловый спирт, производимый на территории Российской Федерации, в первом квартале вырос в 4,8 раза и составил 531,8 млн рублей.

Кроме того, по данным союза, акцизы на спиртные напитки, ввозимые на территорию Российской Федерации, в первом квартале выросли на 29,8% и составили 7,6 млрд рублей. Акцизы на пиво, ввозимое на территорию Российской Федерации, выросли на 2,3% и составил 1,9 млрд рублей, на ввозимую винодельческую продукцию - на 27,8%, до 2,7 млрд рублей, на импортный этиловый спирт - более чем в три раза, до 1,9 млрд рублей.