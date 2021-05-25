МЧС хочет отменить заключения о пожарной безопасности для складов алкогольных компаний

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 мая. /ТАСС/. МЧС России прорабатывает вопрос об отмене заключений, подтверждающих соответствие объектов по продаже, хранению и производству алкоголя нормам противопожарной безопасности. Об этом во вторник сообщил директор департамента надзорной деятельности МЧС России Ринат Еникеев.

"Мы хотим отменить требование получать заключения для собственников складов с алкогольной продукцией. Правовая практика показывает порочность этой бумажки", - сказал он на Всероссийском сборе по вопросу совершенствования деятельности органов Государственного пожарного надзора МЧС России.

Для компаний, осуществляющих производство или оптовую продажу алкогольной продукции, необходимо заключение МЧС. Для этого собственник должен собрать и подать необходимые документы, после чего инспектор выезжает на объект и выдает документ, подтверждающий соответствие данного объекта требованиям и нормам противопожарной безопасности, либо мотивированный отказ.

По словам Еникеева, данное требование избыточно. Он пояснил, что все проверки должны выстраиваться в соответствии с федеральным законом "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации". Глава департамента МЧС выразил надежду, что Минэкономразвития поддержит это предложение.