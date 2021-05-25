Авиакомпания "Россия" присоединилась к тестирования приложения IATA Pass

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Авиакомпания "Россия" присоединилась к тестированию мобильного приложения для поездок за рубеж IATA Pass. Об этом говорится в сообщении перевозчика.

"Авиакомпания "Россия", входящая в группу "Аэрофлот", присоединилась к тестированию мобильного приложения IATA Travel Pass (ITP), и стала первой, кто внедряет ITP на базе отечественной системы бронирования "Сирена-трэвел", - отмечается в сообщении.

"Россия" - второй перевозчик, который публично заявил о своих планах по использованию приложения. Как ранее сообщал гендиректор "Аэрофлота" Михаил Полубояринов, с июня перевозчик планирует запустить тестирование цифрового проездного IATA Travel pass на рейсах из Москвы в Лондон. На первом этапе тестировать работу приложения будут сами сотрудники перевозчика.

Полубояринов сообщал, что внедрение цифрового проездного может помочь восстановлению рынка авиаперевозок.

С 15 марта авиакомпания Singapore Airlines первой в мире запустила в тестовом режиме мобильное приложение Международной ассоциации воздушного транспорта, в которое загружаются сведения о вакцинации пользователя, его тестировании на коронавирус, наличии или отсутствии антител. Приложение IATA пока действует на рейсах из Сингапура в Лондон.

IATA Travel Pass включает четыре модуля, позволяющих путешественникам, в частности, получить необходимую информацию о требованиях, которые нужно выполнить при осуществлении поездки в ту или иную страну. При помощи цифрового проездного клиенты смогут найти данные о центрах тестирования и вакцинации в пункте отправления. Кроме того, путешественники смогут получить сертификат о прохождении тестирования и вакцинации и впоследствии предъявить его соответствующим авиакомпаниям и контролирующим органам.