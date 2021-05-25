Абрамченко заявила, что закон о выбросах парниковых газов могут принять в текущей сессии

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Принятие закона об ограничении выбросов парниковых газов и углеродной отчетности ожидается в текущей сессии парламента. Об этом сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

"Необходимо в стране ввести углеродную отчетность. <...> Соответствующий проект закона уже принят в первом чтении Государственной думой, ожидаем его принятия в полном объеме в эту сессию", - сообщила она в интервью телеканалу "Россия-24".

20 апреля Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект, направленный на урегулирование отношений в сфере ограничения выбросов парниковых газов, который в том числе вводит для крупнейших эмитентов обязательную углеродную отчетность.

Документ, в частности, предусматривает введение поэтапной модели регулирования выбросов парниковых газов без налогообложения и обязательных платежей. Речь идет о введении для крупнейших эмитентов выбросов парниковых газов (более 150 тыс. тонн эквивалента углекислого газа на первом этапе до 2024 года) обязательной углеродной отчетности, сбор и обобщение которой будет осуществлять уполномоченный правительством орган власти. Остальные организации будут вправе представлять углеродную отчетность на добровольной основе. Как отмечается в пояснительной записке, для установления ответственности за непредоставление или несвоевременное предоставление отчетов о выбросах, а также за отчеты с недостоверной информацией потребуется внести изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях.