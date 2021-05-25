Развитие сырьевой базы Башкирской содовой компании потребует 10 млрд рублей

УФА, 25 мая. /ТАСС/. Расходы на решение сырьевого вопроса Башкирской содовой компании (БСК) составят порядка 10 млрд рублей, сообщил генеральный директор предприятия Эдуард Давыдов на пленарном заседании российского нефтегазохимического форума в Уфе во вторник.

"[Расходы на] развитие сырьевой [базы] - около 10 млрд рублей. Таким образом, на развитие предприятия в последующие 10 лет нам надо потратить более 300 млрд рублей", - сообщил Давыдов.

Большую часть предполагаемых расходов - более 149 млрд - планируется направить на новые производства, еще 75 млрд - на модернизацию, и 65 млрд - ремонт действующих мощностей. Программа развития БСК до 2030 года разработана совместно с ВЭБ.РФ, институтом Минфина РФ и Агентством аналитических разработок при правительстве РФ, отметил Давыдов.

БСК, которая производит 85% пищевой соды в России, ранее заявила об истощении ресурсов на разрабатываемом месторождении Шахтау к декабрю 2022 года. После общественного протеста и присвоения планируемому источнику сырья для предприятия - шихану Куштау - статуса памятника природы БСК заявила о продолжении разработки Шахтау ниже уровня грунтовых вод. Сейчас власти Башкирии рассматривают шесть месторождений, которые могут стать источниками сырья для БСК.

В апреле Давыдов заявил, что предприятие до 2026 года может работать на сырье с разрабатываемого месторождения.