ВТБ прогнозирует рост интереса россиян к долгосрочным вкладам во II полугодии 2021 года

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. ВТБ ожидает роста интереса россиян к долгосрочным вкладам во втором полугодии 2021 года. Этому будут способствовать возможное завершение льготной ипотечной программы и рост ставок по вкладам, заявил начальник управления "Сбережения" ВТБ Максим Степочкин журналистам через пресс-службу банка.

"Во втором полугодии повышение процентов по вкладам и вероятное завершение ипотечной госпрограммы может поддержать спрос на долгосрочные вклады, - указывает Степочкин. - Традиционно летние месяцы характеризуются низкой деловой активностью на рынке привлечения средств физлиц, плюс ожидаемый сезон отпусков будут способствовать повышению доли средств на текущее потребление. С другой стороны, ряд факторов будет поддерживать спрос населения на сберегательные продукты. В первую очередь, это повышение ставок по вкладам и накопительным счетам вслед за ключевой ставкой ЦБ, что положительно повлияет на привлекательность сберегательных продуктов. Кроме того, позитивно на привлечении классических сбережений скажется улучшение динамики доходов населения на фоне восстановления экономики, а также возврат выведенной из банков наличности обратно на счета".

При этом, согласно прогнозам эксперта, за первое полугодие 2021 года доля средств клиентов во вкладах на короткие сроки сократится примерно на 5 процентных пунктов по сравнению с тем же периодом прошлого года. "Клиенты в целом начали возвращаться к практике относительно долгосрочных вложений, и мы ожидаем, что рублевые депозиты сроком свыше 1 года вырастут за первое полугодие на 400 млрд рублей и более. Это позволит увеличить долю рублевых средств на длинные сроки на 4,5-5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - пояснил он.

Кроме того, по итогам первого полугодия в ВТБ прогнозируют заметный рост портфеля накопительных счетов, а также повышение их доли относительно классических депозитов. "Тренд на увеличение доли средств до востребования в портфеле классических сбережений продолжается уже несколько лет и ускорился во время пандемии, так как в период нестабильности вкладчики предпочитали держать деньги "под рукой". Росту портфеля накопительных счетов способствуют также выгодные процентные ставки, сопоставимые с доходностью по классическим депозитам и более быстро реагирующие на сигналы со стороны регулятора в виде повышения ключевой ставки", - добавил Степочкин.

Согласно прогнозу ВТБ, общий объем сбережений россиян, за исключением счетов эскроу, по итогам первого полугодия 2021 года останется на уровне начала года и составит порядка 33 трлн рублей.