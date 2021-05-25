Госдума предложит правительству меры по сдерживанию роста цен на металлы

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Депутаты Госдумы проанализируют ситуацию с увеличением цен на металлы и предложат правительству РФ принять меры по сдерживанию роста их стоимости. Об этом во вторник заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания.

"Будем со своей стороны предлагать правительству принять необходимые меры для того, чтобы остановить этот рост, с другой стороны, скорректировать ситуацию, где выделенные [бюджетные] средства не позволяют выполнить поставленные задачи по строительству тех же объектов социальной сферы", - сказал Володин.

Так председатель Госдумы отреагировал на выступление депутата от ЛДПР Александра Шерина, который отметил, что в связи со значительным ростом цен на металлы выделенных из бюджета средств в ряде случаев может быть недостаточно.

В конце 2020 года ряд застройщиков в РФ пожаловались на рост стоимости металлопроката, что способствовало росту себестоимости строительства. С 1 февраля 2021 года были введены заградительные пошлины (5%, но не менее 45 евро за тонну) на отходы и лом черных металлов, также было предложено проводить закупки металлопродукции девелоперами напрямую у производителей, исключив трейдерское звено. После стабилизации в начале года цены на металл снова выросли за март-апрель на 20%, сообщил ранее ТАСС президент Национального объединения строителей Антон Глушков.