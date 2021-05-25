Некоторые российские регионы обсуждают новые ограничения для бизнеса из-за пандемии

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Некоторые российские регионы обсуждают новые ограничительные меры для предприятий в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил во вторник руководитель департамента по работе с региональными бизнес-омбудсменами РФ Эрнест Мингазов.

"Мы вчера общались с представителями бизнеса Якутии, где уже есть факты новых закрытий на фоне ситуации с заболеваемостью коронавирусом. Некоторые другие регионы уже ведут такие обсуждения по новым ограничениям, локдаунам. Это очередной вызов для института уполномоченного, но, надеюсь, что все-таки до этого не дойдет, и мы сможем выстроить правильный диалог с властями, избежать закрытий", - сказал он на Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 167,4 млн человек, более 3,4 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 017 795 случаев заражения, выздоровели 4 632 955 человек, умерли 119 194. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Всероссийская конференция уполномоченных по защите прав предпринимателей проходит 24-25 мая в Москве в 15-й раз. В ходе нее участники обсуждают новый закон о государственном и муниципальном контроле, затрагивают вопросы таможенного регулирования, обязательной маркировки товаров. В числе тем - обсуждение основных положений предстоящего доклада бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова главе государства Владимиру Путину.