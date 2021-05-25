Дума приняла закон об определении кабмином нормативов ремонта пунктов пропуска на границе

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла в третьем чтении законопроект о полномочиях правительства РФ по утверждению финансовых нормативов и правил расчета размера ассигнований на ремонт и содержание пунктов пропуска через государственную границу.

"Нормативы финансовых затрат и правила расчета размера бюджетных ассигнований федерального бюджета на капитальный ремонт, ремонт и содержание пунктов пропуска через государственную границу утверждаются правительством Российской Федерации", - говорится в документе.

Минтранс при этом будет устанавливать классификацию работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию таких пунктов пропуска.