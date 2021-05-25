Малые нефтяные компании Татарстана в I квартале 2021 года снизили добычу на 3,6%

КАЗАНЬ, 25 мая. /ТАСС/. Нефтедобыча малых нефтяных компаний (МНК) Татарстана в первом квартале 2021 года снизилась на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,7 млн тонн. Об этом сообщила пресс-служба президента Татарстана по итогам заседания в правительстве республики.

"Как напомнил [президент Татарстана] Рустам Минниханов, по данным Министерства энергетики России, в 1 квартале 2021 года в стране добыто порядка 125 млн тонн нефти. По Татарстану объем добычи превысил 8 млн 106 тыс. тонн, в т.ч. малыми нефтяными компаниями добыто 1 млн 718 тыс. тонн нефти. При этом по малым компаниям добыча уменьшилась на 3,6%", - говорится в сообщении.

По словам главы республики, в Татарстана в первом квартале текущего года отмечено снижение основных макроэкономических показателей. Так, объем промышленного производства составил порядка 821 млрд рублей, индекс промышленного производства (ИПП) - 97,7%.

"В первом квартале мы видели положительное воздействие нового соглашения ОПЕК+ на рынок. Цена нефтяной корзины ОПЕК вернулась к среднему докризисному уровню 2019 года - с февраля стабильно держится выше $60 за баррель. С учетом текущей ситуации на заседании мониторингового комитета ОПЕК+ в начале апреля принято решение о постепенном ослаблении ограничений. За период с мая по июль увеличение добычи составит более 1,1 млн барр. в сутки", - сказал Рустам Минниханов, слова которого приводит пресс-служба.

Как уточнил заместитель генерального директора - главный инженер АО "Нефтеконсорциум МНК" Олег Вышенский, удельный вес нефти, добытой МНК, составил 21% от общего объема по республике. Установленные задания по добыче нефти выполнили 25 малых нефтяных компаний. За отчетный период малыми нефтяными компаниями пробурено 100 тыс. метров горных пород, введено в эксплуатацию 90 новых скважин.

В 2021 году компаниями запланировано пробурить 180 тыс. м горных пород. На финансирование капитальных вложений направлено 3 млрд рублей, что меньше показателей аналогичного периода прошлого года на 9%.