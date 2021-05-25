Суэцкий канал согласился снизить на 40% сумму компенсации за ущерб от судна Ever Given

КАИР, 25 мая. /ТАСС/. Администрация Суэцкого канала согласилась на 40% снизить сумму компенсации за ущерб, нанесенный застрявшим в марте контейнеровозом Ever Given. Об этом сообщил во вторник глава управления Усама Рабиа.

"В ходе переговоров с компанией, которая владеет панамским контейнеровозом Ever Given, мы согласились снизить сумму требуемой компенсации на 40% - с $916 млн до $550 млн - и предоставили хорошие условия по выплатам, - приводит его слова информационный портал Al-Youm As-Sabia. - Это произошло после того, как мы получили от компании расчетную финансовую стоимость судна и перевозимых на нем товаров". Рабиа отметил, что $200 млн должны быть уплачены в качестве залога наличными, а оставшиеся $350 млн должны поступить позднее в виде банковских платежей через гарантийные письма. При этом, добавил глава администрации, компания-владелец пока не дала ответ на это предложение.

23 марта шедшее под панамским флагом судно Ever Given длиной 400 метров перегородило одномагистральную южную часть канала из-за сильного ветра и песчаной бури, изменив курс и упершись носом и кормой в противоположные берега русла. Шесть дней ушло на стаскивание судна с мели, операция увенчалась успехом только после углубления дна с помощью земснарядов, а затем 17 буксиров после нескольких попыток вытащили контейнеровоз вместе с грузом стоимостью $3,5 млрд.

За это время в очереди на проход выстроились более 400 судов, а пробка из все подходящих судов дошла почти до Индии. Только 3 апреля ситуация была полностью разрешена, и все застрявшие суда благополучно прошли канал. Предварительное расследование происшествия показало, что к аварии привела человеческая ошибка. Практически сразу администрация канала возложила всю полноту ответственности на капитана контейнеровоза.

Вставший на якорь у Горьких озер между двумя секциями канала контейнеровоз был официально арестован, власти потребовали многомиллионную компенсацию за понесенные каналом убытки и обратились в суд, поскольку владельцы отказывались компенсировать потери.

Компания-владелец подал встречный иск на задержание, но 4 мая суд Исмаилии по экономическим и хозяйственным вопросам отклонил апелляцию, сочтя жалобу несостоятельной.