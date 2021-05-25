"Трансмашхолдинг" и "Сколково" запустили конкурс проектов городского транспорта

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Фонд "Сколково" и компания "Трансмашхолдинг" (ТМХ) запустили первый в России конкурс проектов для перспективных поездов метрополитена и современного городского рельсового транспорта, сообщает пресс-служба фонда во вторник.

"Прием заявок от стартапов и команд разработчиков (на конкурс) продлится до 30 июля 2021 года. Актуальные направления технологий - безопасность и комфорт в метро, новые сервисы и услуги для пассажиров, цифровые технологии для управления поездами, новые конструкции и материалы вагонов. Также в центре внимания широкий спектр задач по энергоэффективности и оптимальной эксплуатации подвижного состава в городе", - говорится в сообщении.

По словам генерального директора Центра перспективных технологий "Трансмашхолдинга" Дениса Карасева, компания будет анализировать технологии стартапов "Сколково" для применения в новых поколениях поездов метро, которые начнут ходить с 2024 года.

"Трансмашхолдинг", как индустриальный партнер фонда, в 2020 году провел анализ 40 проектов сколковских стартапов, часть из которых уже интегрирована в производство, в том числе накопители энергии и источники питания.

"Скорость городского рельсового транспорта сочетается с его экологичностью, что критично для городской среды. Уверен, что работа с лидером отрасли - ТМХ позволит стартапам, участникам экосистемы "Сколково", представить и проработать внедрение инновационных проектов. Рассчитываю, что в ближайшее время все жители российских городов смогут использовать эти инновации ежедневно", - приводятся в сообщении слова вице-президента, исполнительного директора Кластера энергоэффективных технологий "Сколково" Олега Дубнова.

Фонд "Сколково" - некоммерческая организация, созданная в 2010 году и исполняющая функции управляющей компании Инновационного центра "Сколково". Цель Фонда - поддержка технологического предпринимательства в России и коммерциализация результатов научно-исследовательской деятельности. Число резидентов "Сколково" уже превысило 2 800. "Трансмашхолдинг" - ведущий производитель железнодорожного и городского рельсового транспорта в России и СНГ.