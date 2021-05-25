Число "раскрытых" счетов эскроу в Чувашии увеличилось в первом квартале года в 2,5 раза

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Количество "раскрытых" эскроу-счетов в Чувашии за первый квартал 2021 года увеличилось до 6 тысяч. В Приволжском федеральном округе на Чувашию приходится каждый пятый раскрытый счет эскроу, сообщили в пресс-службе администрации главы региона.

По данным Волго-Вятского главного управления ЦБ РФ, по итогам 2020 года в Чувашии по завершенным проектам строительства было раскрыто более 2,3 тыс. счетов эскроу, с которых банки перечислили застройщикам 5,4 млрд рублей.

"В Чувашской Республике на 1 апреля 2021 года по завершенным проектам в долевом жилищном строительстве раскрыто 6 тысяч счетов эскроу - это 20% от общего числа таких счетов в Приволжском федеральном округе (ПФО)", - отмечается в сообщении.

Сумма, перечисленная с раскрытых счетов застройщикам и банкам в счет погашения кредитов, превысила 13 млрд рублей.

В настоящее время для расчетов по долевому строительству в Чувашии открыто более 4 тыс. эскроу-счетов на сумму почти 10 млрд рублей, между банками и застройщиками действует 44 кредитных договора. Средняя процентная ставка по таким кредитам в ПФО на 1 апреля 2021 года составила 2,24%.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, хранятся на банковских счетах эскроу, строительство при этом ведется за счет банковских кредитов. После ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру, банк переводит средства с эскроу-счетов застройщику, что означает раскрытие счета.