"Яндекс" изучает рынок Саудовской Аравии для сотрудничества по транспортной логистике

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. "Яндекс" изучает рынок Саудовской Аварии для возможного сотрудничества в сфере маршрутизации на рынке транспортной логистики. Об этом сказал вице-премьер России, сопредседатель межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству России и Саудовской Аравии Александр Новак.

"Также в сфере логистики хотели бы сказать о том, что у нас есть перспективные направления сотрудничества <...> российской компании "Яндекс", [она] является одним из лидеров мировой IТ-индустрии, ведет переговоры с саудовской компанией <...> по продвижению продукта "Яндекс.Маршрутизация" на рынке Саудовской Аравии. Это логистическое решение позволит максимально автоматизированно, при этом точно планировать маршруты доставки в сегменте бизнеса B2C", - сказал он.

В пресс-службе компании сообщили ТАСС, что сейчас "Яндекс.Маршрутизация" в порядке эксперимента изучает зарубежные рынки и общается с бизнесами, сильно зависимыми от логистики. Например, в сферах FMCG и ретейл, e-com и e-grocery, с курьерскими службами и транспортными компаниями. "Пока мы не готовы называть конкретные компании и озвучивать планы. Но Саудовская Аравия одна из стран, которые мы рассматриваем в рамках эксперимента и планируем обсудить возможные проекты в логистике на предстоящем заседании совместной межправительственной Российско-Саудовской комиссии по торгово-экономическому и научному техническому сотрудничеству", - пояснили в компании.

В России "Яндекс.Маршрутизация" активно развивается: растет число клиентов, компания маршрутизирует более 25 тыс. автомобилей каждый день, также растет число построенных на платформе маршрутов, отметили в компании.