Госдума одобрила в I чтении передачу ВЭБ.РФ полномочий управления институтами развития

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении инициированный правительством РФ законопроект, который закрепляет новую схему координации институтов развития под эгидой ВЭБ.РФ.

Законопроектом предусматривается, что для координации деятельности институтов развития госкорпорация ВЭБ.РФ участвует в управлении институтами развития в части определения стратегии и направлений деятельности, достижения ключевых показателей эффективности деятельности, применения методик их расчета и определения их целевых значений в рамках мониторинга достижения целевых значений ключевых показателей эффективности деятельности институтов развития, формирования политики управления рисками, консолидируемыми при составлении отчетности соответствии международным стандартам финансовой отчетности, и контроля уровня таких рисков.

Также полномочия ВЭБ.РФ заключаются в формировании политики управления временно свободными денежными средствами (ликвидностью), участии институтов развития в реализации отдельных проектов и комплексных программ, в случаях, предусмотренных учредительными документами института развития, а также иных вопросов, предусмотренных учредительными документами институтов развития. ВЭБ.РФ наделяется правом на основании решения правительства осуществлять от имени РФ права акционера (участника) являющихся институтами развития хозяйственных обществ, акции (доли участия в уставном капитале) которых находятся в собственности РФ, а также осуществлять полномочия собственника имущества и учредителя являющихся институтами развития федеральных государственных учреждений, автономных некоммерческих организаций и фондов.

Предусматривается, что на основании решений кабмина ВЭБ.РФ осуществляет мероприятия по реорганизации или ликвидации институтов развития, подлежащих ликвидации в соответствии с решением правительства, в том числе предусматривающие возможность передачи на основании решения правительства РФ всего ранее принадлежащего таким институтам развития имущества, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов. ВЭБ.РФ также вправе осуществлять функции институтов развития после их ликвидации, за исключением функций, осуществление которых передано федеральным органам исполнительной власти. Кроме того, ВЭБ.РФ наделяется правом на безвозмездной основе осуществлять функции агента правительства РФ, в том числе по представлению интересов РФ в судах.

АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" наделяется правом инвестировать или размещать временно свободные средства не только в депозиты, но и в субординированные депозиты в кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным правительством РФ, а также в депозиты и субординированные депозиты ВЭБ.РФ. Уточняется, что размер доли обыкновенных акций Корпорации МСП, находящихся в собственности РФ, устанавливается правительством РФ (в настоящее время предусмотрено, что доля обыкновенных акций Корпорации развития малого и среднего предпринимательства, находящихся в собственности РФ, не может составлять менее 50% плюс одна голосующая акция общего количества обыкновенных акций Корпорации МСП).

Законопроект устанавливает порядок координации деятельности корпорации МСП со стороны ВЭБ.РФ. При этом вопросы повестки заседания общего собрания акционеров, а также отдельные вопросы повестки заседания совета директоров будут определяться правительством РФ. Также устанавливается норма о нераспространении на корпорацию МСП требований законодательства о несостоятельности (банкротстве).