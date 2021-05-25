"Норникель" назначил экс-главу "ВСМПО-Ависма" Сергея Степанова производственным директором

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. "Норникель" назначил бывшего гендиректора корпорации "ВСМПО-Ависма" и вице-президента Evraz Сергея Степанова на должность старшего вице-президента - производственного директора, говорится в сообщении ГМК.

"Норильский никель" сообщает о назначениях, призванных укрепить управленческую команду и усилить производство, инновационное развитие и коммуникации. Сергей Степанов назначен на должность старшего вице-президента - производственного директора "Норникеля", - сказано в сообщении. Должность старшего вице-президента - производственного директора является новой для компании.

Степанов будет отвечать за координацию работы горно-металлургического производства и геологоразведки в компании и производственных дочерних предприятиях, отмечает "Норникель". В частности, он будет контролировать разработку и реализацию стратегии развития соответствующих подразделений, реализацию отраслевой инвестиционной программы, разработку и реализацию экологической политики, исполнение требований законодательства в области охраны окружающей среды и промышленной безопасности.

Кроме того, компания назначила Евгения Федорова вице-президентом "Норникеля" по энергетике, Виталия Бусько - вице-президентом "Норникеля" по инновациям, а старший вице-президент - руководитель блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью "Норникеля" Лариса Зелькова будет также курировать сферу взаимодействия компании с органами власти и управления.

Федоров будет координировать подготовку и реализацию стратегии развития энергетических активов компании, управлять производственными, экологическими, регуляторными, налоговыми и репутационными рисками. Бусько будет ответственен за выявление приоритетных направлений внедрения новых технологий и перспективных решений, применимых на производстве.