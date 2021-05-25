Число наукоемких предприятий на Хайнане за пять лет выросло в шесть раз

ХАЙКОУ /Китай/, 25 мая. /ТАСС/. Количество высокотехнологичных компаний на Хайнане по сравнению с 2016 годом выросло почти в шесть раз и продолжает постоянно увеличиваться. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

По сведениям издания, на острове уже насчитывается более 1 тыс. наукоемких предприятий. Годовая операционная прибыль сектора составляет порядка 80 млрд юаней (примерно $12,5 млрд по текущему курсу). Из официальных данных следует, что среди населенных пунктов Хайнаня первое место по числу зарегистрированных коммерческих организаций, относящихся к сфере передовых технологий, занимает административный центр провинции, город Хайкоу.

"Высокотехнологичные предприятия играют активную роль, способствуя трансформации структуры и модели экономического развития Хайнаня ", - прокомментировало происходящие изменения научно-техническое управление провинции.

Согласно оценке ведомства, в последнее время наибольшее влияние на рост валового регионального продукта острова оказывают сектор биотехнологий и компании, занимающиеся изготовлением новейшей фармацевтической продукции. Тем не менее, как уточнили местные власти, в процессе формирования регионального механизма развития все более значительный вклад принадлежит предприятиям электронной, авиационной и аэрокосмической отраслей, а также коммерческим организациям, специализирующимся на обслуживании современного оборудования, либо на производстве новых материалов.

"Меры по усилению роли высокотехнологичных предприятий и стимулированию их развития имеют большое значение, так как от них зависит формирование новых факторов экономического роста Хайнаня", - сообщило научно-техническое управление.

13 апреля 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании на Хайнане экспериментальной зоны и порта свободной торговли. Цель программы - вовлечь остров в процесс глобализации и международного распределения труда, заложить прочную инновационную базу. Администрация провинции создает привлекательные условия для инвесторов, формирует развитую научно-исследовательскую инфраструктуру. Согласно правительственному плану, к 2050 году этот регион превратится в уникальный международный кластер с передовой экономикой, где будут расположены кампусы ведущих университетов, передовые лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.