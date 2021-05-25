Литва запретила участие в развитии сети 5G компаний не из Европы и НАТО

ВИЛЬНЮС, 25 мая. /ТАСС/. Компании из стран, не являющихся членами ЕС, НАТО или Европейского экономического пространства, не смогут принять участие в развитии сети связи пятого поколения (5G) в Литве. Это следует из поправок к законам об электронной связи и охране объектов, значимых для национальной безопасности, которые были приняты во вторник на пленарном заседании Сейма (парламента).

Эти изменения поддержали 100 депутатов при шести воздержавшихся и одном проголосовавшем против.

"Сделан важный геополитический выбор. Принятые поправки обеспечат при развитии сети 5G использование только надежного оборудования западных производителей", - заявил заместитель министра обороны Маргирис Абукявичюс.

Как ранее отмечало военное ведомство, до сих пор правовое регулирование данной сферы было недостаточным. Теперь не соответствующими интересам национальной безопасности будут считаться лица, производители и поставщики из третьих стран, то есть стран, не являющихся членами ЕС, НАТО или Европейского экономического пространства.

Государственная служба регулирования должна будет запрашивать специальную комиссию о соответствии компаний, претендующих на участие во внедрении и развитии сети 5G, интересам национальной безопасности Литвы.