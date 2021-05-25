Новый склад повысил на 20% производительность таможенного терминала под Смоленском

ТАСС, 25 мая. Компания "Терминал Никольский" завершила строительство склада площадью 7,5 тыс. кв. м для таможенно-логистического комплекса в Смоленской области, что позволит принимать и оформлять грузы, подлежащие фитосанитарному и ветеринарному контролю и увеличит пропускную способность. В рамках реализации инвестпроекта создано 150 рабочих мест, сообщил во вторник губернатор Алексей Островский на своей странице во "Вконтакте".

Соглашение о сотрудничестве в реализации проекта было подписано между обладминистрацией и руководством компании "Терминал Никольский" на Смоленском социально-экономическом форуме "Территория развития" в ноябре 2019 года. Инвестиции в создание складского комплекса составили около 300 млн рублей.

"Один из наших инвесторов - компания "Терминал Никольский" - получил разрешение на ввод в эксплуатацию складского комплекса площадью более 7,5 тыс. кв. м. <...> Благодаря реализации данного проекта пропускная способность комплекса выросла более чем на 20% и теперь составляет порядка 300 грузовых автомобилей, а мощность таможенного склада увеличилась в 10 раз", - сообщил Островский, отметив, что подписанное соглашение выполнено в полном объеме.

По его словам, теперь терминал сможет принимать и оформлять грузы, подлежащие фитосанитарному и ветеринарному контролю, для чего было смонтировано семь холодильных камер. "Для меня особенно значим тот факт, что в рамках нашей совместной работы будет дополнительно создано еще 150 новых рабочих мест для жителей региона. Набор сотрудников уже начат", - добавил Островский, уточнив, что на данный момент на предприятии работают 100 человек.

"Терминал Никольский" работает в Смоленской области с 2012 года, владеет комплексом зданий, в пределах которого оказываются услуги по таможенному оформлению товаров и транспортных средств, их хранению и транспортировке. Оформление производится на терминале "Никольский" в Смоленском районе, где располагается таможенный пост.