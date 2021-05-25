Минпромторг: производители способны обеспечить РФ вакциной от COVID-19 при росте спроса

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Производители вакцин от коронавируса в РФ способны обеспечить потребности населения в них в случае увеличения спроса, заявил первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков.

"Ну это тоже немного закрытая информация, поэтому я ограничиваюсь коротким ответом: сможем. Тут еще такая история: дело в том, что площадки работают в зависимости от заказа системы здравоохранения и выстраивают свои мощности в зависимости от потребности. Мощности есть, обеспечить в состоянии", - сказал он в эфире радиостанции "Комсомольская правда", отвечая на вопрос, хватит ли вакцин при росте спроса.

Осьмаков также отметил, что Минпромторг не фиксирует каких-либо проблем с поставками вакцины в регионы. "Сейчас все нормально, логистические цепочки все отстроены. Причем надо понимать, что еженедельно проводятся такие оперативные совещания у Татьяны Алексеевны Голиковой, на которых в ручном режиме с приглашением регионов разруливаются все логистические какие-то проблемы", - сказал он.

Первый замглавы Минпромторга отметил также, что в РФ приоритет будет у отечественных вакцин от коронавируса.

Сейчас в России зарегистрированы три вакцины: "Спутник V" Центра имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ, "Эпиваккорона" разработки центра "Вектор" Роспотребнадзора, а также "Ковивак", созданная Центром имени М. П. Чумакова РАН. Все три вакцины двухкомпонентные. В ближайшее время ожидается регистрация однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт".