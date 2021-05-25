Торги на биржах в США закрылись снижением ключевых индексов

НЬЮ-ЙОРК, 25 мая. /ТАСС/. Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже снизились к закрытию торгов во вторник после роста в начале сессии. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки.

Американский промышленный индекс Dow Jones снизился на 81,52 пункта (0,24%), до 34 312,46 пункта. Индекс S&P 500 потерял 8,92 пункта (0,21%), установившись на отметке 4 188,13 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq снизился на 4 пункта (0,03%), до отметки 13 657,17 пункта. При открытии торгов все ключевые индексы на биржах США росли.

По мнению экспертов, колебания на рынках вызваны неопределенностью относительно роста инфляции и действий в этих условиях Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка. Ранее представители ФРС отметили, что рост инфляции связан с восстановлением американской экономики после кризиса, вызванного пандемией, и носит, вероятно, временный характер.

"Комментарии со стороны представителей ФРС сводятся к тому, что и хотят слышать на рынках: власти не опасаются данных об инфляции и не планируют менять свой план, который сводится к тому, чтобы проявлять осторожность", - приводит газета The Wall Street Journal слова аналитика компании J. P. Morgan Хью Гимбера. В то же время, отмечает аналитик Invesco Брайан Левитт, инвесторы по-прежнему опасаются того, что американские рынки окажутся перегретыми после принятых властями мер по стимулированию экономики, что может повлечь рост инфляции.

Нефть марки WTI подешевела. Цена поставок энергоносителя в июне снизилась на $0,18 (0,27%), до $65,85.